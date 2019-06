- J'ai rien à cacher.

- Okay tu peux me montrer tout tes sms, tout tes messages sur messenger, Tinder, et autres.

- T'es fou c'est privé ...

- Bah non t'as rien à cacher.

- C'est pas pareil, ça te regarde pas.

- Ah donc FB, Google toussatoussa ils peuvent (et en plus ils revendent derrière) mais moi non ?

- ... ...

Voilà voilà

#Privacy #LesGens #OnEstPasSortiDuSable